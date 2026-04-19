Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 900 lira ele geçirildi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan 27 yaşındaki H.U. gözaltına alındı ve tutuklandı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 6 gram sentetik uyuşturucu ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 900 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili çeşitli suçlardan 4 kaydı bulunan H.U. (27) gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Uyuşturucu satın aldığı tespit edilen şüpheliye de işlem yapıldı.