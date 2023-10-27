Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Meslek Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, hazırladıkları yemekleri şehit ailelerine ve gazilere ikram etti.

Düzce'de üniversite öğrencileri şehit ailelerine ve gazilere hazırladıkları yemekleri ikram etti

Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Meslek Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, hazırladıkları yemekleri şehit ailelerine ve gazilere ikram etti.

Öğrenciler, üniversitenin mutfak bölümünde öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları yemekleri, Akçakoca'da şehit ailelerine ve gazilere servis etti.

Yemek ikramından sonra Kaymakam Mustafa Can ve Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve protokol üyeleri ile gaziler tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı pastası kesildi.

Yemekten sonra şehit aileleri ve gazi yakınlarıyla sohbetin ardından program son buldu.