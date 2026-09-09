Düzce'de uçuruma devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uçuruma devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uçuruma devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.
Karatavuk köyündeki fındık bahçesinden evine dönen Cavit Teke'nin (69) kullandığı "patpat" tabir edilen tarım aracı, yaklaşık 200 metrelik uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Teke'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Teke'nin İngiltere'de yaşadığı ve fındık toplamak için memleketine geldiği öğrenildi.