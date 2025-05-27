Düzce'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Düzenlendi

Düzce'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Düzce'de 'Düzce'den Lezzetler ve Türk Mutfağı Klasikleri' etkinliği gerçekleştirildi. Katılımcılar, yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu ve etkinlikte aşçılık gösterileri yapıldı.

Düzce'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Düzce'den Lezzetler ve Türk Mutfağı Klasikleri" etkinliği düzenlendi.

Valilik koordinesinde belediye, üniversite, kamu kurumları, kadın emeği merkezleri ve kooperatiflerinin işbirliğinde Erguvan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin halk oyunu gösterisiyle başladı.

Etkinlikte, 2022'de Düzce'den "MasterChef" yarışmasına katılan Yağız Özçelik ve beraberindeki şeflerin aşçılık gösterisi izlendi.

Düzce köftesi, Konuralp pilavı, Düzce kestane kabağı, fındıklı tahin helvası, kestane balı gibi kentin coğrafi işaretli yöresel lezzetleri ile Anadolu'nun Türk mutfağı klasiklerinin yer aldığı 100'e yakın yemek ve ürün, kurulan stantlarda sergilendi.

Katılımcılar, kentin yöresel lezzetlerini tatma imkanı buldu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türk mutfağının gastronomi alanında dünya mutfakları arasında önemli yere sahip olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl 21-27 Mayıs tarihleri Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanıyor. Mutfağımıza sahip çıkmak, gastronomide lezzetlerimizi tüm dünyaya tanıtabilmek açısından ülkemizde ve yurt dışı temsilciliklerimizde Türk mutfağını güzel organizasyonlarla tanıyoruz." diye konuştu.

Vali Aslan'ın konuşmasının ardından üzerinde "Türk Mutfağı Haftası" yazan pasta kesildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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