Düzce'de terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının sınır hattında Türk bayrağına saldırısına tepki

Güncelleme:
Düzce'de, YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına karşı esnafa bayrak dağıtıldı. Belediye Başkanı Faruk Özlü, bayrağa saygı göstermenin önemine dikkat çekti.

Düzce'de, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterildi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, saldırıya tepki göstermek için şehir merkezindeki esnafa bayrak dağıtıldı.

Zabıta ekipleri ile İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak'ta esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türk bayrağına yapılan saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Bayrağa saygı göstermenin esas olduğunu vurgulayan Özlü, "Türkiye'de yaşayan 86 milyondan Türk bayrağına saygı gösterilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Esnaf, Düzce Belediyesince hediye edilen Türk bayraklarını iş yerlerinin camına astı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
