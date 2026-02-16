Haberler

Düzce'de özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Düzce'de özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de özel halk midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce'de özel halk midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nun Düzce istikametinde seyreden kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 81 TC 810 plakalı otomobil, Koçyazı mevkisinde durakta bekleyen 81 HO 1027 plakalı halk midibüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçtan 5 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihi verildi! İlk yapacağı iş bile belliymiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takipçisi Çelik'ten en ucuzu 1.6 milyon Lira olan araba istedi!

Takipçisinin isteği akıllara zarar! En ucuzu 1.6 milyon lira
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçelileri yine kızdırdı
Babasına kurduğu tuzak pes dedirtti: Yemeden içmeden kesildi

Babasına kurduğu tuzak pes dedirtti: Yemeden içmeden kesildi
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı

Mahalleliyi canından bezdiren kadın! 20 yıldır aynı şeyi yapıyor
Takipçisi Çelik'ten en ucuzu 1.6 milyon Lira olan araba istedi!

Takipçisinin isteği akıllara zarar! En ucuzu 1.6 milyon lira
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü

Türkiye'nin en büyük şehirlerinden! Son hali çileden çıkardı