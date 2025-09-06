Haberler

Düzce'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ciple hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

S.G. idaresindeki 81 ADC 053 plakalı hafif ticari araç ile H.T. yönetimindeki 34 GL 9360 plakalı cip, Düzce-Yığılca kara yolu Dutlar köyü Kırık mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler S.G. ve H.T. ile yolcu Z.G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
