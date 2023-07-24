Düzce'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında Mert A. idaresindeki motosiklet ile Şahin Y. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.