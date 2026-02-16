Düzce'de toz taşınımı havadan görüntülendi

Düzce'de toz taşınımının etkisi dronla görüntülendi.

Düzce'de öğle saatlerinden itibaren toz taşınımı etkili oldu.

Kente doğu yönünden gelen toz bulutları, görüş mesafesini azalttı.

Toz taşınımının etkisi dron ile görüntülendi. Görüntülerde, kent merkezi, Kalıcı Konutlar ve Konuralp bölgesinin toz bulutuyla çevrelendiği detaylar yer aldı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşme ve ulaşımda aksamaların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.