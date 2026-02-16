Haberler

Düzce'de toz taşınımı havadan görüntülendi

Güncelleme:
Düzce'de öğle saatlerinde etkili olan toz taşınımı, kentin doğu yönünden gelen toz bulutlarıyla görüş mesafesini azalttı. Dronla çekilen görüntülerde, toz bulutlarıyla kaplanan bölgelere dikkat çekildi.

Düzce'de toz taşınımının etkisi dronla görüntülendi.

Düzce'de öğle saatlerinden itibaren toz taşınımı etkili oldu.

Kente doğu yönünden gelen toz bulutları, görüş mesafesini azalttı.

Toz taşınımının etkisi dron ile görüntülendi. Görüntülerde, kent merkezi, Kalıcı Konutlar ve Konuralp bölgesinin toz bulutuyla çevrelendiği detaylar yer aldı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşme ve ulaşımda aksamaların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
