Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Tomruk Yüklü TIR'a Minibüs Çarptı: 1 Ölü, 20 Yaralı

Güncel Haberler

Düzce'de arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran tomruk yüklü TIR'a minibüs çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'de, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran tomruk yüklü TIR'a, minibüs çarptı. Kazada Zennure Özay  yaşamını yitirdi, 10'u çocuk 20 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Nasır Ö. idaresindeki 25 ACS 674 plakalı yolcu minibüsü, arızalandığı için aracını emniyet şeridine çeken Ramazan E.'nin kullandığı tomruk yüklü 37 AAY 907 plakalı TIR'a çarptı. Kazada minibüsün ön tarafı hurdaya döndü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüsteki yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı. Minibüste yaralanan 10'u çocuk 20 kişi sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Zennure Özay'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mertcan Keleş - Güncel

Anadolu Otoyolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title