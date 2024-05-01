Düzce'de Tomruk Yola Düştü, Ekipler Hızla Müdahale Etti
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir araçtan yola düşen tomruk, Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı ve Aksu orman deposuna götürüldü.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde araçtan yola düşen tomruk ekiplerce kaldırıldı.
Düzce-Yığılca kara yolunun İğneler mevkisinde tomruk yüklü araçtan yola orman emvali düştü.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yola düşen orman emvali ekipler tarafından kaldırılarak Aksu orman deposuna götürüldü.