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Düzce'de Tırın Taşıdığı Konteyner Yola Devrildi

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Düzce'de tırın taşıdığı konteynerin yola devrilmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, konteyner ve tırın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Düzce'de tırın taşıdığı konteynerin yola devrilmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı.

D-655 kara yolunda Düzce istikametine seyreden M.G. idaresindeki 34 FAS 477 plakalı tırın dorsesindeki tuz ruhu yüklü konteyner, Konuralp mevkisinde kavşaktan dönüş yaparken yola devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, konteyner ve tırın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Düzce AFAD Ulaşım Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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