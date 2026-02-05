Haberler

Otoyolda cip, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Düzce'de meydana gelen kazada, TIR'a arkadan çarpan cipteki Furkan Bozar yaşamını yitirirken, sürücü Hamza Güven ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'de TIR'a arkadan çarpıp hurdaya dönen cipteki Furkan Bozar (20) yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan cipin sürücü Hamza Güven (25) ise hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giderken Hamza Güven'in kontrolünü yitirdiği 34 BZN 727 plakalı cip, aynı yöne giden Hayati E. idaresindeki 33 AZD 564 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Cip hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Güven ve yanındaki Furkan Bozar sıkıştıkları yerden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Bozar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Hamza Güven ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Furkan Bozar'ın cenazesi de inceleme sonrası morga götürüldü.

TIR sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
