Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Düzce'de merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi Adalı Sokak'ta bulunan Selçuk Şenek'e ait tek katlı betonarme evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.