Düzce'den kısa kısa

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan Merkez Cami'nin minareleri vinç yardımıyla kaldırıldı. Cami Derneği yetkilileri, değişim süreci hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Düzce Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ramazan ayında yaşlılar için iftar hazırlamak amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki yıkılma tehlikesi bulunan Merkez Cami'nin minareleri kaldırıldı.

Cami Derneği yetkilileri, şiddetli rüzgar ve fırtınalarda sallanarak tehlike arz eden minareleri değiştirme kararı aldı.

Vinç yardımıyla kontrollü şekilde sökülen minarelerin geri dönüşüme kazandırılarak, yeni minarelerin kısa sürede yapılacağı öğrenildi.

Gençler mutfağa girip iftar hazırladı

Düzce Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, ramazan ayında önceden belirlenen yaşlıların evlerine giderek iftar sofrası hazırlıyor.

Düzce Gençlik Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte ramazanın manevi atmosferinin anlamlı iftar programıyla taçlandırılıyor.

Yaşlıların evlerine misafir olan gençler, iftar öncesinde mutfağa girerek yemeklerin hazırlanmasına yardımcı oluyor.

