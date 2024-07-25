Düzce'de Tehlikeli Kaza: Otomobiller Çarpıştı

Düzce'de, yolda tehlikeli biçimde ilerleyen 2 otomobil çarpıştı. Kaza anı başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Mertcan K. idaresindeki 78 SK 348 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kaynaşlı ilçesi Çele mevkisinde aynı istikamette seyreden Levent K. yönetimindeki 81 AEB 657 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller devrildi.

Yaralanan sürücüler, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza yapan otomobillerin yolda süratli ve tehlikeli seyrettiği, bir diğer sürücünün bu durumu cep telefonuyla kayda aldığı sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

Görüntüde, aynı istikamette yan yana seyreden araçların bir anda birbirlerinin üzerine manevra yaptığı, kontrolsüz kavşakta ise devrildikleri görülüyor.

Kaza yapan sürücüler hakkında başka araçlardaki vatandaşların da can güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.