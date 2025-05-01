Düzce'de Tavuk Besihanesi Yangını
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki bir tavuk besihanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası besihane kullanılamaz hale geldi, ancak temizlik çalışması nedeniyle hayvan bulunmuyordu.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde tavuk besihanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacısüleymanbey köyündeki tek katlı tavuk besihanesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, besihane kullanılamaz hale geldi.
Temizlik çalışması yapıldığı için besihanede hayvan bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel