İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı

Görüntüleri inceleyen ekipler harekete geçti! Meğer 2 kişi daha varmış

Düzce'de Tavuk Besihanesi Yangını

Düzce'de Tavuk Besihanesi Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki bir tavuk besihanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası besihane kullanılamaz hale geldi, ancak temizlik çalışması nedeniyle hayvan bulunmuyordu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde tavuk besihanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacısüleymanbey köyündeki tek katlı tavuk besihanesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, besihane kullanılamaz hale geldi.

Temizlik çalışması yapıldığı için besihanede hayvan bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.