Düzce'de 136 parça tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı

Düzce'de düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 136 parça tarihi eser ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gölyaka ilçesinde bir şüphelinin, elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, tarihi eser satmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gölyaka ilçesinde belirlenen ikamete yapılan operasyonda R.G. (35) ve Ş.T. (64) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde ve bulundukları ikamette yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, 119 adet sikke, 13 adet yüzük, 2 adet haç, 1 adet heykel, 1 adet çömlek olmak üzere toplamda 136 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, gözaltına alınan R.G. ve Ş.T. hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli tahkikat başlatıldı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
8 ilde 'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı

8 şehirde Bayğaralar'a operasyon: 300'e yakın kişi yakalandı
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü

İşte dünyanın sürüklendiği felaketin ilk kanıtı
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya

Orban’ı deviren liderin ilk mesajı düşman kardeşlere oldu

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Galatasaray'dan tribündeki büfelerle ilgili açıklama

İnsan bunu düşmanına bile yapmaz: Resmen enkaz bırakmışlar
Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor

Babasından kalma tonlarca altını, o ülkeden getirmeye çalışıyor
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya

Orban’ı deviren liderin ilk mesajı düşman kardeşlere oldu

Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

20 milyon liralık arabayı hiç düşünmeden gömdüler
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı