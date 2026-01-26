Haberler

Babasının tabancasıyla kazara kendini vurdu

Güncelleme:
Düzce'de, evde babasının silahıyla uğraşan 18 yaşındaki E.Ç., silahın kazara ateş alması sonucu başından ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE'de evde babasının tabancasıyla uğraşan E.Ç. (18), silahın ateş almasıyla başından ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Düverdüzü köyünde meydana geldi. E.Ç., ailesiyle yaşadığı evlerinde babasının tabancasıyla uğraştığı sırada, kazara tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan mermi, E.Ç.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
