Düzce'de Sürücü Kursu Otomobiline Kamyon Çarptı: 3 Kişi Yaralandı

Sürücü adayının kullandığı otomobile kamyon çarptı: 3 yaralı

DÜZCE - Düzce'de sürücü kursu adayının kullandığı otomobile kamyon çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan sürücü adayı U.Ş. idaresindeki 81 ABV 209 plakalı Mercedes marka sürücü kursu otomobiline, aynı güzergahta seyir halinde olan M.G. hakimiyetindeki 81 DS 117 plakalı kamyon çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü adayı U.Ş. ile eğitmeni S.S. ve kamyon sürücüsü M.G. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.