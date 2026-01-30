Haberler

Düzce'deki Strafor Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Düzce'deki Strafor Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Düzce'de bir strafor fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda saat 23.45'te kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Düzce'de, strafor fabrikasında çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu saat 23.45 sıralarında kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
