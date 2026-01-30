Düzce'deki Strafor Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Düzce'de bir strafor fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda saat 23.45'te kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Musa KESKİN/DÜZCE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel