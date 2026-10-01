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Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü, otoyol jandarması sürücüleri uyardı

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Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü, otoyol jandarması sürücüleri uyardı
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde sürücüler dikkatli ilerlerken otoyol jandarması hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıda bulundu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi.

Görüş mesafesinin azaldığı Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde sürücüler dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan otoyol jandarması, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

Öte yandan otoyolu ve Düzce Ovası'nı kaplayan sis havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
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