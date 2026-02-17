Haberler

Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yürüyen Halim Ç'ye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Çınar Caddesi'nde yürüyen Halim Ç'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, açılan ateş sonucu yaralanan Halim Ç'nin yere düşmesi yer alıyor.

