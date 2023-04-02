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Düzce'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Düzce'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsmail M. idaresindeki 59 VD 159 plakalı hafif ticari araç, D-655 bağlantı yolu Kabalak rampalarında motor kısmından alev aldı. Sürücü, durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Tragger İtfaiye Düzce Güncel Haberler

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