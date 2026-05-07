Haberler

Düzce'de şenliğe katılan çocuklar spor ve eğlence dolu bir gün geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de "Dünya Çocuk Atletizm Günü" dolayısıyla şenlik düzenlendi.

Düzce'de "Dünya Çocuk Atletizm Günü" dolayısıyla şenlik düzenlendi.

Kaynaşlı Şehir Stadyumu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Kaynaşlı Kaymakamlığı ve Belediye işbirliğinde organize edilen şenliğe 8-10 yaş arası 300 çocuk katıldı.

Çocukların küçük yaşta spora yönlendirilmesinin hedeflendiği şenlikte çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kaymakamlık, Belediye, Yeşilay ve Türk Kızılayın kurduğu farklı oyun alanlarında ip atlama, koşu, atıcılık gibi etkinliklere katıldı.

Çocuklar şenlikte, spor ve eğlence dolu bir gün geçirdi.

Şenliklerde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, "Çok güzel bir günde çocuklarımız sporla eğleniyor ve spor alışkanlıkları gelişiyor. Bu organizasyonu burada yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ'a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

???????

Kaynak: AA / Ömer Ürer
ABD'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptı İsrail'i korkuttu: Bizim için felaket

İran'a sunduğu anlaşma İsrail'i karıştırdı: Bizim için felaket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim

Kayalıklarda verdiği süper minili poz, takipçilerini mest etti

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu

Vahşi cinayette cesedin bir kısmı barajda bulundu