Düzce'de şenliğe katılan çocuklar spor ve eğlence dolu bir gün geçirdi

Düzce'de "Dünya Çocuk Atletizm Günü" dolayısıyla şenlik düzenlendi.

Kaynaşlı Şehir Stadyumu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Kaynaşlı Kaymakamlığı ve Belediye işbirliğinde organize edilen şenliğe 8-10 yaş arası 300 çocuk katıldı.

Çocukların küçük yaşta spora yönlendirilmesinin hedeflendiği şenlikte çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kaymakamlık, Belediye, Yeşilay ve Türk Kızılayın kurduğu farklı oyun alanlarında ip atlama, koşu, atıcılık gibi etkinliklere katıldı.

Çocuklar şenlikte, spor ve eğlence dolu bir gün geçirdi.

Şenliklerde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, "Çok güzel bir günde çocuklarımız sporla eğleniyor ve spor alışkanlıkları gelişiyor. Bu organizasyonu burada yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ'a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

