Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi. Selin yaşandığı bölgede çalışma yürütürken önceki gün köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan çalışmalarda 5'inci gün tamamlandı. Bölgede havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın erken saatlerde yeniden başlanacağı belirtildi. Selden etkilenen bölgede kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için AFAD koordinasyonunda çok sayıda arama kurtarma ekibi ve dalgıç polisler tarafından çalışma başlatılmıştı. Helikopter, drone ve rafting botlarının da kullanıldığı çalışmada önceki gün Bayrak'ın kullandığı iş makinesi ve ayakkabısı bulunmuştu. AA / Cem Ali Kuş - Güncel Kaynaşlı Düzce Güncel Haberler

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