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Düzce'de Şehir Merkezinde Yollar Trafik Kapandı

Düzce'de Şehir Merkezinde Yollar Trafik Kapandı

Güncel Haberler

Düzce'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle şehir merkezinden geçen Asar Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Suyun yükselmesi, dere kenarında bulunan bazı yolların çökmesine neden oldu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolun bir bölümünü trafiğe kapatırken, Şaguç Köprüsü de yaya trafiğine kapatıldı. Köprü ve dere kenarında park halindeki araçlar ise çekiciyle kaldırıldı.

ŞEHİR MERKEZİNDE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Düzce'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle şehir merkezinden geçen Asar Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Suyun yükselmesi, dere kenarında bulunan bazı yolların çökmesine neden oldu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolun bir bölümünü trafiğe kapatırken, şehir merkezinin en önemli geçiş köprüsü olan Şaguç Köprüsü de yaya trafiğine kapatıldı. Öte yandan polis ekipleri megafonlarla sık sık köprü üzerindeki vatandaşları uyararak, köprü ve dere kenarına yaklaşmamalarını istedi. Köprü ve dere kenarında park halindeki araçlar ise çekiciyle kaldırıldı.

Mertcan KELEŞ/DÜZCE,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mertcan Keleş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Düzce Güncel Haberler

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