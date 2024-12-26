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Düzce'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Düzce'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Düzce'de meydana gelen bir trafik kazasında A.G. idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Düzce'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

A.G. idaresindeki 81 AED 190 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ankara yönü Gümüşova mevkisinde şarampole devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansa alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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