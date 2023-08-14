Düzce'de şarampole devrilen otomobilde kimse bulunamadı

Düzce'de şarampole devrilen otomobilin bulunduğu bölgeye gelen polis, araçta kimseyi bulamayınca arazide arama yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta kimsenin olmadığını tespit ettikten sonra uzun süre çevrede arama yaptı. Aramadan sonuç alamayan ekipler, kaza yerinden ayrıldıktan sonra araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.