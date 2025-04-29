Düzce'de Sağlık Sokağı Projesi: Vatandaşlara Sağlık Hizmetleri Sunuluyor
Düzce'de başlatılan 'Sağlık Sokağı' projesi kapsamında vatandaşlara sağlık taraması ve hizmet bilgileri sağlanıyor. Vali Selçuk Aslan, stantları ziyaret ederek bilgi aldı.
Düzce'de geçen yıl başlatılan "Sağlık Sokağı" projesi kapsamında sağlık taraması yapılan vatandaşlara hizmetler hakkında bilgi veriliyor.
İstanbul Caddesi Anıtpark Meydanı'nda 500 metrelik alana kurulan stantlara uğrayanların ayakta muayeneleri yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler mobil tarama araçlarında tarama yapıyor. Yeşilay Düzce Şubesi stantlarındaki görevliler de vatandaşlara sağlık hizmetleri hakkında bilgi veriyor.
"Sağlık Sokağı"na gelerek stantları gezen Vali Selçuk Aslan da hizmetler hakkında bilgi aldı.
Yeşilay standına gelen Aslan'a, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla tasarlanan Yeşilay logolu bileklik hediye edildi.