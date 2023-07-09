Düzce'de sağanak sonucu dereler taştı, köyler su altında kaldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu dereler taştı ve birçok köy evini su bastı. Düzce Valisi bölgede hasar tespit çalışmaları yaparken, İl Özel İdaresi ekipleri taşan derelerde biriken odun ve ağaç parçalarını temizliyor.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde etkili olan sağanakta dereler taştı, birçok köy evini su bastı.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, sabah etkisini artırdı. Sağanak, Yığılca ilçesi ve yakın köylerde su taşkınlarına neden oldu. Gündolaması köyünde birçok evi su bastı. Düzce Valisi Cevdet Atay, sabah saatlerinde bölgeye gitti. Bölgede hasar tespit çalışmaları yapılırken, İl Özel İdaresi ekipleri taşan dereler nedeniyle biriken odun ve ağaç parçalarını topluyor.