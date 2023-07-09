Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (2)
Güncel Haberler
YAVRU KÖPEK, ÇAYA DÜŞTÜDüzce'de sağanak ile birlikte Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı da yükseldi.
YAVRU KÖPEK, ÇAYA DÜŞTÜ
Düzce'de sağanak ile birlikte Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı da yükseldi. Bu sırada çaya düşen yavru köpek, sel sularının getirdiği odun yığınlarının üzerine çıktı. Odun yığınları üzerinde akıntıya kapılan köpek, bir süre sonra gözden kayboldu. Köpeğin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mertcan Keleş - Güncel