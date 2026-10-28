Düzce'de reklam panosunda mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye erlerince kurtarıldı

Düzce'de reklam panosunda mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye erlerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de Karaca Mahallesi Akçakoca Caddesi'ndeki bir dükkanın reklam panosunda mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler yarım saatlik çalışmayla panonun altına delik açtı; anne kedi ise çalışma boyunca itfaiye erlerinin yanında yavrusunu bekledi.
Düzce'de iş yerinin reklam panosunda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye erleri kurtardı.
Karaca Mahallesi Akçakoca Caddesi'ndeki beyaz et satan dükkanın sahibi, bir kedinin sürekli miyavladığını fark etti.
Kedinin yanına giden iş yeri sahibi, yavrunun reklam panosu içerisinde mahsur kaldığını gördü.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu reklam panosunun altından delik açarak kedinin çıkmasını sağladı.
Bu arada anne kedi, çalışma boyunca itfaiye erlerinin yanında yavrusunun kurtarılmasını bekledi.
Kaynak: AA