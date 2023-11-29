Düzce'de polis tarafından yakalanan kaçak sürücü

DÜZCE (İHA) – Düzce D655 Karayolunda devriye atan polisin durumundan şüphelenmesi üzerine "dur" ihtarında bulunduğu araç kaçmaya başladı. Kaçan şahıs, aracının lastiği patlayınca yakalandı. Şahıs gözaltına alındı.

Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen olayda D-655 Karayolu Yığılca Işıklı Kavşak'ta Cihangir U. isimli şahıs kullandığı araç ile seyir halindeyken devriye halindeki polis ekipleri durumundan şüphelenince durdurmak istendi. Polisin "dur" ihtarına karşı kaçmaya başlayan şahıs Kültür Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde aracının lastiği patlayınca gidemeyerek durdu. Takipteki polis aracı da duramayarak araca çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken araçta bulunan şahıs polis ekipleri tarafından gözlem altına alınarak karakola götürüldü. Araç ise çekici yardımı ile çekilerek otoparkta götürüldü.

Sürücünün neden kaçtığı ifadesinin ardından ortaya çıkacak. - DÜZCE