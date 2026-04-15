Düzce'de trafik kazasında 2'si polis 6 kişi yaralandı
Düzce'de D-100 karayolu olimpiyat kavşağında bir polis aracı ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlike bulunmuyor.
D-100 karayolu olimpiyat kavşağında O.T.A. idaresindeki polis aracı ile H.K. idaresindeki 81 ADN 868 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ömer Ürer