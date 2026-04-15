Düzce'de trafik kazasında 2'si polis 6 kişi yaralandı

Düzce'de D-100 karayolu olimpiyat kavşağında bir polis aracı ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlike bulunmuyor.

Düzce'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 6 kişi yaralandı.

D-100 karayolu olimpiyat kavşağında O.T.A. idaresindeki polis aracı ile H.K. idaresindeki 81 ADN 868 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 2'si polis 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
