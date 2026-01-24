Düzce'de 1 kişi pasajın bodrumunda ölü bulundu
Düzce'de bir pasajın bodrum katında hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Yapılan incelemede mefta olduğu belirlenen kişinin 36 yaşındaki Zeki Onur G. olduğu tespit edildi.
Düzce'de 1 kişi pasajın bodrumunda ölü bulundu.
Şerefiye Mahallesi Ümit Sokak'taki pasajın bodrum katında yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Güvenlik şeridi çekilen bölgede sağlık personelinin yaptığı incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemede, cesedin Zeki Onur G.'ye (36) ait olduğu tespit edildi.
Cenaze, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emir Kaan Dursun - Güncel