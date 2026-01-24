Haberler

Düzce'de 1 kişi pasajın bodrumunda ölü bulundu

Düzce'de 1 kişi pasajın bodrumunda ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de bir pasajın bodrum katında hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Yapılan incelemede mefta olduğu belirlenen kişinin 36 yaşındaki Zeki Onur G. olduğu tespit edildi.

Düzce'de 1 kişi pasajın bodrumunda ölü bulundu.

Şerefiye Mahallesi Ümit Sokak'taki pasajın bodrum katında yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Güvenlik şeridi çekilen bölgede sağlık personelinin yaptığı incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede, cesedin Zeki Onur G.'ye (36) ait olduğu tespit edildi.

Cenaze, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emir Kaan Dursun - Güncel
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı

Kimin oğlu olduğunu tandınız mı? İlk maçına çıktı
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın

Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
İllallah eden mahalleli evinin camına 'Uyuşturucu satışı yoktur' yazısı astı

İllallah eden mahalleli çareyi böyle buldu! Yazıyı gören yine bakıyor
Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Penaltı için topun başına geçti, hayatının şokunu yaşadı