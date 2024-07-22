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Düzce'de park halindeki ticari taksiye zarar veren 2 şüpheli gözaltına alındı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde park halindeki ticari taksiye taş ve sopa kullanarak zarar veren 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaçmaya çalışan şüpheliler ekiplerin takibiyle yakalandıktan sonra ifadeleri alınmak üzere Yığılca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde park halindeki ticari taksiye taş ve sopa kullanarak zarar veren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Orhangazi Mahallesi'ndeki taksi durağı önünde park halinde olan Serkan Akman'a ait ticari taksiye kimliği belirsiz 2 şüpheli taş ve sopalarla zarar verdi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaçmaya çalışan şüpheliler ekiplerin takibiyle yakalandıktan sonra ifadeleri alınmak üzere Yığılca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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