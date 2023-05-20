Düzce'de Panelvan Devrildi: 2 Yaralı
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Düzce'de panelvanın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücü ve yanındaki yolcu araçta sıkışarak yaralandılar ve hastaneye kaldırıldılar.
Düzce'de panelvanın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Zafer Ö. idaresindeki 67 ABD 948 plakalı panelvan, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Tepeköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Sürücü ile ve yanındaki Baki B. (49) araçta sıkışarak yaralandı.
İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.