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Hafif ticari araç, bariyere saplandı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Hafif ticari araç, bariyere saplandı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
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Düzce Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari aracın refüje çarpıp bariyere saplanması sonucu sürücü Nevzat Kavalcı hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari aracın refüje çarpıp bariyere saplanan otomobildeki Nevzat Kavalcı (51) hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bulunan Gümüşova ilçesi Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halindeki Nevzat Kavalcı, idaresindeki 34 AFK 058 plakalı hafif ticari araç, onarım çalışmasının bulunduğu yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Hafif ticari araç, daha sonra bariyere saplandı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan B.P.I. (11), Ö.K. (14) ve G.I. (56) yaralandı. Yaralılar, araçta sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Nevzat Kavalcı, hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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