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Düzce'de otomobille seyir halindeyken fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı

Düzce'de otomobille seyir halindeyken fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Düzce'de otomobille seyir halindeyken fenalaşan sürücü, tedavi altına alındı.

Düzce'de otomobille seyir halindeyken fenalaşan sürücü, tedavi altına alındı.

Öztürkler Kavşağı'nda 81 AVC 890 plakalı otomobilin sürücüsü Murat T. seyir halindeyken direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Düzce Güncel Haberler

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