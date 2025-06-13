Düzce'de Otomobilin Çarptığı Kadının Durumu Ciddi

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Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan 48 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu kritik.

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarptığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Pınar H. idaresindeki 81 KH 908 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Beyciler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Y'ye (48) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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