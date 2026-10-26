Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de otomobil motorundan gelen kedi sesi üzerine itfaiye yavru kediyi kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi otoparkındaki otomobilin motorundan gelen kedi sesi üzerine 112'ye haber verildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan kedi yavrusu, kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Düzce'de bir otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden bir kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Kontrolleri yapılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı

Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK düğmeye bastı! Nitelikli yatırımcı limiti 50 milyon liraya yükseldi

Yeni kararla bütün hesaplar değişti! Artık 10 milyon lira da yetmiyor
Sahte altını dünya şampiyonu güreşçinin kuyumcu dükkanında bozdurdular! Sapanca'da 2 şüpheli onun ihbarıyla yakalandı

Dünya şampiyonu güreşçiyi kandırmaya kalktılar! Sonu hüsran oldu
Mezarlıkta bir garip olay! 'Baba duyuyorsan işaret gönder' dedi, sonrasında olanlar inanılmaz

"Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
1 milyon kişinin GSS borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat

1 milyon kişinin borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat
'Mucize bitki' hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor

"Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
NBA'de korkunç sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

NBA'de kahreden sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler

Bombayı patlattı: Satın almak için...