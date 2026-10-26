Düzce'de otomobil motorundan gelen kedi sesi üzerine itfaiye yavru kediyi kurtardı

Düzce'de otomobil motorundan gelen kedi sesi üzerine itfaiye yavru kediyi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi otoparkındaki otomobilin motorundan gelen kedi sesi üzerine 112'ye haber verildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan kedi yavrusu, kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakıldı.
Düzce'de bir otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden bir kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Kontrolleri yapılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: AA