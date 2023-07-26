Düzce'de Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.