Haberler

Otomobilin çarptığı özel halk otobüsü devrildi: 5 yaralı; kaza anı kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de, yolcu indiren halk otobüsüne çarpan otomobilin neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DÜZCE'de, durakta yolcu indiren özel halk otobüsü, kontrolden çıkan otomobilin çarpmasıyla devrilirken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Koçyazı mevkisi Bahçeşehir Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Düzce istikametinde seyreden Cihan Ö. idaresindeki 81 TC 810 plakalı otomobil, durakta yolcu indiren Uğur C. yönetimindeki 81 HO 1027 plakalı halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Liverpool'un eski yıldızı tutuklandı

Nereden nereye! Efsane isim tutuklandı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Bakanlık harekete geçti! Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda

Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda
Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı

Balıklar sokaklara taşındı, halk şaşkınlık içinde onları izledi
Nereden nereye! Liverpool'un eski yıldızı tutuklandı

Nereden nereye! Efsane isim tutuklandı
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti

Son mesajında Sedat Peker'e seslenip canına kıydı
Kante'den Fener taraftarını mest eden hareket

Yok artık Kante! Yaptığını duyan telefona sarıldı