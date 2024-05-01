Düzce'de Otelin Deposunda Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan bir otelin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda depoda hasar meydana geldi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otelin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Osmaniye Mahallesi Çuhallı mevkisinde bulunan 6 katlı otelin bodrum katındaki deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında depoda hasar oluştu.