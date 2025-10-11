Haberler

Düzce'de Organ Bağışı: Bir Hastanın Organları Üç Kişiye Nakledilecek

Düzce'de beyin ölümü gerçekleşen 62 yaşındaki A.G'nin bağışlanan organları, İstanbul ve Ankara'da organ bekleyen hastalara ulaştırılacak.

Düzce'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, evde düşerek beyin kanaması geçiren 62 yaşındaki A.G'nin tedavi gördüğü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine hastanenin Organ ve Doku Koordinatörlüğü ekipleri, aileyle görüştü. Aile, A.G'nin organlarını bağışlama kararı aldı.

Tetkikler sonucu A.G'nin iki böbreğinin İstanbul'da, karaciğerinin ise Ankara'da organ bekleyen hastalara ulaştırılmasına karar verildi.

A.G'nin organları, İstanbul ve Ankara'daki hastalara nakledilmek üzere uzman ekipler tarafından yola çıkarıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
