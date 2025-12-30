Olumsuz hava koşulları nedeniyle Düzce'de eğitime ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Düzce'nin Yığılca ilçesinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime, merkez ve 5 ilçede ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Yığılca ilçesinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 31 Aralık 2025 tarihinde ara verildiği, Düzce merkez, Kaynaşlı, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarın eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.