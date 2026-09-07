Düzce'de okullarda uyum haftası başladı

Okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek için hayata geçirilen uyum haftası başladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Ailemle Okul Yolu Programı", öğrencilerin okula, öğretmenlerine, akranlarına ve öğrenme ortamlarına güvenle uyum sağlamalarını desteklerken, ailelerin de eğitim sürecine etkin katılımını esas alıyor.

Kentte okul öncesi 6 bin 21, 1. sınıf 5 bin 575, 5. sınıf 6 bin 82 ve 9. sınıf 5 bin 504 olmak üzere toplam 23 bin 182 öğrenci aileleri ile okuldaki ilk günlerini geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Avni Akyol İlköğretim Okulu ve Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki veli buluşmalarında ailelerle bir araya geldi.

Burada yıl boyunca öğretmen, öğrenci ve aile işbirliği, uygulanacak müfredatlar ve eğitim takvimi konusunda velilerle toplantı düzenleyen Özer, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA