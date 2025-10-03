Düzce'de öğrencilerden Küresel Sumud Filosu'na "Gazze" koreografili destek

Düzce'nin Yığılca ilçesinde öğrenciler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na "Gazze" koreografisiyle destek verdi.

Yığılca Şehit Metin Uysal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek, Filistin halkı ve Küresel Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla koreografi hazırladı.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, "Gazze" yazısı oluşturarak Filistin ve Türk bayraklarını dalgalandırdı.

Etkinlikte öğrenciler, ayrıca hep bir ağızdan "Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" şarkısını söyledi.

Okul müdürü Hüseyin Çakal, AA muhabirine, etkinliği Küresel Sumud Filosu'na destek olmak ve Gazze'de zulüm görenler için duydukları üzüntüyü ifade etmek üzere düzenlediklerini söyledi.

Çakal, "Ülkemiz bu durum için birçok adım attı. Amacımız Sumud Filosu'nun bu çalışmasının duyurulması. Biz de bu duruma ne katkı verebiliriz, nasıl destek olabiliriz diye çalışma tasarladık. Umarım sesimizi duyurabiliriz." dedi.

Müdür yardımcısı İlknur Akay ve Ramazan Akbayrak da Gazze'de yaşananların kendilerini derinden etkilediğini belirterek, zulmün ve haksızlığın karşısında durduklarını göstermek istediklerini dile getirdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise Gazze'deki insanlık dramı ve zulmün kendilerini üzdüğünü ifade ederek, Filistin halkının yanında duran güçlü dayanışma örneği sergilediklerini kaydetti.