Düzce'de motosikletin yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 09 AHE 380 plakalı motosiklet, Düzce-Akçakoca bağlantı yolu Çoban mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan L.P. ve F.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.